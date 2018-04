Musiker spielen im Blauen Affen

Mehrere Musiker treten an der Walpurgisnacht am Montag, 30. April, ab 20 Uhr im Café „Blauer Affe“ auf. In mehreren Räumen sollen Besucher völlig verschiedener Altersgruppen an diesem Abend auf ihre Kosten kommen, erklärt Inhaber Raphael Notz.

Zu den Künstlern zählt Fred Raspail, der sogenannte „Dirty French Folk Songs“ spielt. Er tritt laut einer Mitteilung nur mit einer Gitarre und einem Loop-Pedal auf und kreiere so nach und nach die Illiusion einer ganzen Band. Anschließend will das DJ-Duo Señores Hackmann & Brezmann im Café auflegen. Für das Duo gebe es keine musikalischen Grenzen. Sie spielten eine Mischung aus satten Beats und treibenden Hooks und scheuten sich auch nicht vor exotischen Rhythmen.

In der sogenannten Lounge des Blauen Affen will DJ Limpro Mat laut Ankündigung sämtliche Hüften der Besucher zum Schwingen bringen. Zu hören gebe es unter anderem Tech House, Deep House, Electro Swing und Global Beats.