Musikalisches Puzzle auf der Bühne

Viele kleine Einheiten ergeben ein großes Stück. Diese Tatsache hat sich am Mittwochabend in der proppenvollen Festhalle und bei einem Kooperationskonzert gezeigt, an dem sich unter dem Motto „School’s Showtime“ insgesamt sechs Schulen beteiligten. Im Vordergrund standen die Themen „Freundschaft, Vielfalt und Freiheit“.

Auf volle Begeisterung ist am Mittwochabend das Kooperationskonzert Leutkircher Schulen gestoßen, an dem sich auch die Grundschule Eglofs-Eisenharz beteiligte. Moderiert wurde das Spektakel von den drei Schülern Lia Grabherr, Claudia Müller und Luis Kistler von der Otl-Aicher-Realschule (OAR). Begrüßt wurden die Zuhörer von der Projektorganisatorin und Lehrerin an der OAR, Gertrud Hiemer-Haslach, mit den Worten: „Ich freue mich sehr, dass die teilnehmenden Schulen den Schülern ein derartiges Erlebnis ermöglichen.“ Ihr besonderer Dank ging an Schulsekretärin Brigitte Engelhardt, die unter anderem den Verkauf von 800 Eintrittskarten für zwei Veranstaltungen abwickelte.

Aufwendiges Programm

Es folgte ein aufwendiges Programm, das sich pfiffig und abwechslungsreich gestaltete. Jede Präsentation, egal ob einzelne Darbietungen der verschiedenen Schulen oder Debüts in Zusammenarbeit mit anderen Schulen, war ein Erfolg, bei dem Schüler, entweder als Solisten, Instrumentalisten oder Sänger in der Gemeinschaft, ihr Bestes gaben. Mitgemischt hat dabei eine bunt zusammen gestellte Lehrerband aus den verschiedenen Bildungseinrichtungen. Als nicht nur musikalisch gut einstudiert, gestaltete sich auch die Organisation des Bühnenwechsels. Blitzschnell richteten sich Schüler immer wieder auf das entsprechende Equipment ein.

Angefangen von klassischen Stücken über Pop und Rock bis hin zu musikalischen Ohrwürmern, durften sich die Zuhörer am Abend auch über einen Line-Dance freuen, der von Viertklässlern der Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen vorgetragen wurde. Eine besondere Performance, parodiert auf den Song „I feel good“ von James Brown, lieferten Akteure der Gemeinschaftsschule, die als Instrumente verschiedene Mülleimer und Kehrbesen zum Einsatz brachten. Schüler der Grundschule am Oberen Graben traten verkleidet als niedliche Mäuse auf und präsentierten das Stück: „Die Käsebande“.

Festhalle verwandelt sich in Chor

Das Mega-Konzert endete passend zum Thema „Frieden“, das in vielen Liedtexten immer wieder zu Gehör kam, mit dem Auftritt sämtlicher Schüler und mit dem Lied „Freude schöner Götterfunken“ von Ludwig von Beethoven und nach dem Text von Friedrich Schiller. Ein toller Abschluss für einen schönen Abend, denn beim Lied gesellte sich gesangstechnisch zu den Mitwirkenden eine Halle voller Zuhörer zum großen Chor.

Großen Applaus aus den Zuhörerreihen, in dem sich zahlreiche stolze Mamis und Papis, Omas und Opas und Verwandte befanden, gab es nicht nur am Ende der Veranstaltung, sondern bereits nach jedem einzelnen Auftritt.

Die mitwirkenden Schulen: Gemeinschaftsschule Leutkirch, Grundschule Eglofs/Eisenharz, Grundschule am Oberen Graben, Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen, Hans-Multscher-Gymnasium und Otl-Aicher Realschule.