Musikalischer Hüttenaufenthalt

Bereits zum dritten Mal sind die Jungmusikanten der Musikkapelle Schloß Zeil auf ein Hüttenwochenende gefahren.

Voller Vorfreude trafen sich die 15 Jungmusikanten und ihre fünf Betreuer am Freitag, 20.Mai am Feuerwehrhaus in Unterzeil, um ein musikalisches Wochenende in Sulzberg zu verbringen. Das Wochenende galt ganz der musikalischen Probearbeit. Die Gruppe studierte in Gesamtproben und Registerproben mehrere Stücke ein.

Neben Musik kam auch Bewegung, Spiel und Spaß nicht zu kurz. Bei einer kleinen Wanderung lernten die Jungmusikanten die Tipps eines „Schmugglers“ am Grenzerpfad kennen und stellten am Abend Spiele ohne Grenzen ihr Teamgeist unter Beweis. Müde, aber voller Freude kam die Gruppe am Sonntag, 22. Mai wieder zurück.

Am Sonntag, 29. Mai spielte die Gruppe der Jungmusikanten die einstudierten Stücke vor begeistertem Publikum in Unterzeil vor. Auch Einzelvorträge und Vorträge in Kleingruppen schmückten diesen Jugendvorspielmittag aus.

Ein voller Erfolg für die Jungmusikanten der Musikkapelle Schloß Zeil. Dieses Projekt wird im Rahmen des bundesweiten Programms IMPULS gefördert.