Musikalische Reise rund um die Welt

Zu zwei Konzerten mit Musik für vier Klarinetten lädt das neu gegründete Quartetto Clarinettissimo am Sonntag, 10. Februar, um 11 Uhr im im Bocksaal in Leutkirch sowie am Samstag, 16. Februar, um 18 Uhr im Refektorium des Isnyer Schlosses.

Wie die Veranstalter mitteilen, kam der neuen Lehrkraft für Klarinette und Zweigstellenleiterin der JMS in Leutkirch, Katrin Hegele, und JMS-Urgestein Lenard Ellwanger im Frühjahr 2018, die Idee zum gemeinsamen Musizieren und Konzertieren als sie sich mit Sandra Hodruss und Sebastian Kaufmann anlässlich von Ellwangers 25. Dienstjubiläum zusammen fanden, um in zwei Vorspielen in der Klarinettenklasse des JMS-Lehrers zu spielen. Für Katrin Hegele, Absolventin des Schulmusikstudiums und zurzeit noch im künstlerischen Aufbaustudium am Konservatorium in Feldkirch bei Francesco Negrini befindlich, sind die Konzerte im Quartett eine Premiere als Profi. Sebastian Kaufmann studierte Schulmusik mit dem Hauptfach Klarinette bei Martin Nitschmann (Staatskapelle Karlsruhe) an Musikhochschule Stuttgart und arbeitet am Gymnasium Isny als Lehrer für Deutsch und Musik. Sandra Hodruss studierte an PH Weingarten und arbeitet an der Realschule Leutkirch. Besondere Gemeinsamkeit ist die Verbindung aller drei zur JMS, an der sie alle Unterricht in der Klarinettenklasse von Lenard Ellwanger hatten. Ellwanger studierte an der Musikhochschule Hannover und ist seit 1993 Lehrer für Klarinette und Bläserensemble an der JMS sowie als Musiker sehr gefragt in den Orchestern der Region sowie Gründungsmitglied des Ensemble EnCASA.

Die vier Musiker bieten laut Mitteilung in ihren Konzerten eine musikalische Weltreise auf der Klarinette mit Werken deutscher, französischer und südamerikanischer Komponisten, dazu Ausflüge in den Klezmer und Jazz.

Der Eintritt zu den Konzerten ist frei, Spenden willkommen.