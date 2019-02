Musikalische Lesung mit Segmehl und Urspruch

Der Saxophonist Christian Segmehl kommt am Sonntag, 17. März, um 11 Uhr mit dem TV-Star Christine Urspruch in den Dorfgasthof Hirsch in Urlau. Die Schauspielerin ist bekannt undals „Sams“, als „Dr. Klein“ und als ‚Alberich‘ im „Tatort Münster“. Seit 2009 bilden Urspruch und Segmehl ein musikalisches-literarisches Duo, in dem sie dem Publikum spannende, unterhaltsame, nachdenkliche sowie lustige Gedichte und Essays weltbekannter Dichter und Schriftsteller dem Publikum präsentieren, heißt es in der Ankündigung. Das Saxophon untermale die Lesung in genialer Weise. Durch speziell für die Texte passend ausgewählte Solowerke werde dem Publikum eine einzigartige musikalische Lesung geboten, so die Pressemitteilung. Karten an der Morgenkasse kosten 23, im Vorverkauf 19 Euro und sind erhältlich online unter www.dorfgasthof-hirsch.de oder direkt bei der Buchhandlung Kappler. Falls nach der Lesung ein Mittagessen gewünscht ist, ist eine Tischreservierung unter Telefon 07567 / 182330 nötig.