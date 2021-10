Musikalische Heimatkultur ohne Abschottungstendenzen

Larifari präsentiert am Freitag, 29. Oktober, im Bocksaal in Leutkirch Heimatrock mit der Band Heischneida. Aus dem Nichts tauchte Heischneida in der bayerischen Musikszene auf und ist seitdem aus dieser nicht mehr wegzudenken. Durch Konzerte in Dorfkneipen, auf dem Marienplatz in München und auf Festivals wie Chiemsee Summer gelang es Heischneida, sich einen Ruf als exzellente Liveband zu erspielen. Durch ehrliche Texte, die direkt aus dem Leben gegriffen sind, vermittelt Heischneida ein neues Bild einer weltoffenen Heimatkultur ohne Heimatabendatmosphäre oder Abschottungstendenzen. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Larifari-Mitglieder bezahlen 12 Euro. Mit SZ-Abo-Karte und für Cineclub-Mitglieder gibt es einen Euro Nachlass. Kartenvorverkauf über die Stadtbuchhandlung Leutkirch, die Touristinfo Leutkirch, und online über die E-Mail Larifari-ev@web.de. Es gilt die 2G-Regel. Eine Maskenpflicht besteht nicht.