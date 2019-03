Musikalisch-literarischer Abend in der Malztenne

Das Leben der berühmten Bildhauerin und Malerin Camille Claudel steht im Mittelpunkt eines musikalisch-literarischen Abends am Samstag, 30. März, in der Malztenne der Brauerei Clemens Härle, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Zusammenspiel von Information und imaginierten Szenen zeigen die Schauspielerinnen Karin Hoßfeld und Andrea Schilling laut Ankündigung ein dicht gewebtes Bild der französischen Künstlerin im neunzehnten Jahrhundert. „Camille Claudel hat sich, über viele Jahre an der Seite August Rodins lebend, zu einer außergewöhnlichen Persönlichkeit entwickelt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die leidenschafliche Künstlerin sei Schülerin und Geliebte des berühmten Bildhauers gewesen. Behutsam nähern sich die Schauspielerinnen an das Lebenswerk der Künstlerin und werden von Verena Stei am Cello begleitet. Dieser Theaterabend wird getragen durch die Musik des 19. Jahrhunderts.

Im Anschluss daran stellt Karin Hoßfeld im Rahmen einer Vernissage eine Auswahl an Fotos aus Kuba vor: Momentaufnahmen vom Inneren eines Landes, das vom Sozialismus geprägt war und immer noch ist. Die Bilder zeigen Aspekte von Kuba, die so kaum veröffentlicht werden, so die Mitteilung.

Die Veranstaltung in der Malztenne der Brauerei Clemens Härle beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf im Brauereikontor zwölf Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Ermäßigt für Schüler, Studenten und Härle-Klubber jeweils zwei Euro weniger.