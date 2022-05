Musik und Kinderlachen klingt durch die Leutkircher Straßen

Leutkirch feiert an diesem Wochenende 50 Jahre Eingemeindung seiner Dörfer. Zum Auftakt erklang am Freitag am Gänselieselbrunnen pünktlich um 15 Uhr die Musik der Achtaler Musikanten.

Und je länger die kühlenden Schatten wurden, desto mehr füllten sich die Straßen an diesem heißen Tag. Für die Kinder gab es unter anderem eine Hüpfburg und einen großen Sandkasten.

Ab 19 Uhr spielten dann insgesamt elf Musikkapellen aus der Großen Kreisstadt an sechs verschiedenen Plätzen in der Altstadt.

Am Samstag geht das Programm in der Altstadt weiter. Die acht Ortschaften und die Kernstadt präsentieren sich dort von 10 bis 17 Uhr an verschiedenen Plätzen und Straßen. Auf die Dörfer raus geht es dann am Sonntag, wo zwischen 11 und 17 Uhr ebenfalls ein vielfältiges Programm geboten wird, das dazu einlädt, die Ortschaften näher kennenzulernen.