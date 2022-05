Musik mit allen Sinnen genießen

Unter dem Motto „son et lumière“ – also „Ton und Licht“ – werden bei der ersten Leutkircher Orgelnacht neben mitreißender Musik und einem in allen Farben beleuchteten Kirchenraum auch typisch französische Weine und Leckereien angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Partnerschaftsverein, Abteilung Frankreich, und der Förderverein Kirchenmusik St. Martin haben sich zum 40-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Leutkirch und den Städten rund um Bédarieux in Südfrankreich dieses besondere Format einfallen lassen: jeweils drei 45-minütige Konzerte mit französischer Musik werden umrahmt von Gelegenheiten zum Gespräch und dem Genuss französischer Köstlichkeiten vor den Kirchentüren.

Die Konzerte am Samstag, 4. Juni, werden von verschiedenen Musikern gestaltet. Der Heidelberger Orgelprofessor Carsten Klomp und Jürgen Mayer am Schlagwerk sind ebenso mit dabei wie Kirchenmusikdirektor Franz Günthner. Für den erkrankten Christian Elin kann der in Leutkirch nicht unbekannte Christian Segmehl am Saxophon einspringen.