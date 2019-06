Musik kommt am Freitag aus Heggelbach

Auf dem Marktplatz begrüßt am Freitag, 7. Juni, um 19.30 Uhr die Musikkapelle Heggelbach die Standkonzertbesucher.

Unter der Leitung von Sandra Hodruß spielen die Heggelbacher Musikanten ein unterhaltsames Programm mit überwiegend traditioneller Blasmusik, heißt es in der Ankündigung. Von Polkastücken wie „Kaiserin Sissi“, „Polkamaus“ oder die „Bodensee Polka“ bis hin zu Märschen wie „Die Sonne geht auf“ und „Dem Land Tirol die Treue“ spannt sich der musikalische Bogen für die Zuhörer. Die Kornhausstraße ist am Konzertabend ab 19.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Bei Regen fällt das Standkonzert aus. Am kommenden Freitag spielt die Musikkapelle Engerazhofen.