Musik festigt die Freundschaft

Seit 22 Jahren pflegt die Musikkapelle Schloss Zeil eine freundschaftliche Bande mit dem slowenischen Chor aus Bistrica ob Sotli. In der Leutkircher Festahlle haben sie dieser nun musikalisch Ausdruck verliehen.

Dirigent Charly Diepolder hatte mit kräftigen zupackenden Gesten seine Zeiler im Griff. Wuchtig volltönend starteten sie mit zwei klassisch tönenden Krönungsintraden. Alsdann sorgte die „New York Overture“ für einen bluesig-jazzigen Sound und in Richtung Irish Folk klang der Titel „Carrickfergus“, benannt nach einer nordirischen Stadt.

Eigentlich ist es eine ungewöhnliche Partnerschaft: Einerseits diese typische Allgäuer Musikkapelle, andererseits ein Chor, der bei internationalen Wettbewerben dreimal mit Gold ausgezeichnet worden war. Anspruchsvolle Chorsätze wurden vom slowenischen Chor aus Bistrica ob Sotli mit 25 Sängern dargeboten, die diszipliniert und ausdrucksstark Chorleiterin Špela Drašler folgten. Es waren Volksliedsätze aus Bela Krajna, Istrien, Slowenien, den Karawanken, einem gar aus Lettland, immer wieder mit einem melancholischen Unterton. Um verbotene Liebe ging es etwa in „Die drei Orangen“, „Sehnsucht nach Küssen am Fluss“ lautetet der übersetzte Titel eines anderen Liedes.

Dass an jeden Samstagabend geprobt wird, sorgte für anerkennendes Raunen im Saal. Wie die Sänger anfänglich dissonant wirkende Sekundreibungen auskosteten, dann genüsslich deren Auflösung in den Wohlklang hinauszögerten, zeigte eine Facette ihrer hohen Kunst. Die musikantische Gestaltung wurde mit subtilen Handbewegungen von Dirigentin Špela Drašler entlockt. Als der Song „Ukuthula“ erklang, einem Lied von Bitten, Aufstand, Sieg und Freiheit aus Südafrika, hielt es das Publikum nicht mehr auf den Sitzen und es applaudierte stürmisch im Stehen.

Erwähnt sei am Rande die Sechs-Männer-Truppe Akbellos, die mit ihren verrutschten Schiebermützen vor und nach der Pause Humoriges darboten („Weil ich ein Zeiler bin“, „Härle-Bier“). Die Programmfolge wurde am Ende von der Musikkapelle mit dem ohrwürmigen Marsch „Wien bleibt Wien“, ferner „You Raise Me Up“ und der wohlfeilen Polka „Augenblicke“ abgerundet.

Zwei pfiffig bis humorige Zugaben bildeten die gemeinsamen Schlussnummern. Das Orchester auf der Bühne und der Chor in langer Reihe davorstehend sorgten für einen heiter-beschwingten Ausklang.