Musik der Biberacher Bachtrompeten begeistert

Einen regen Zulauf hat Leutkirchs Stadtpfarrkirche St. Martin verzeichnen können, als die Biberacher Bachtrompeten mit Timo Bossler, Hans Mohr und Michael Bischof zusammen mit Regionalkantor Franz Günthner ein sonntägliches Konzert gaben.

Mit festlich barockem Glanz erschallte in Antonio Vivaldis C-Dur-Konzert Trompeten- und Orgelklang von der Empore herab. Einander zuspielend griffen die konzertanten Motive ineinander, wetteiferten virtuos miteinander und gipfelten schließlich in strahlenden Spitzentönen. Von Charles Pineau, einem Komponisten des frühen vorigen Jahrhunderts, gestaltete Kantor Günthner einen Orgelmarsch über ein Glockenspiel-Thema („…de Carillon“) an den Pedalen mit „behände“ Fußarbeit.

Johann Sebastian Bachs Concerto D-Dur für 3 Trompeten und Orgel kehrte zum Strahle-Klang des Barock zurück. Bachs wunderschöner Choralsatz „Jesu bleibet meine Freude“ ging mit dem warmen Legato-Ton von drei Flügelhörnern zu Herzen. Wie von fern, mit transparent-filigraner Registrierung, folgte ein Orgel-Scherzo von Marco Enrico Bossi, bevor die drei Trompeter sich im Altarraum aufstellten, um ein erfrischendes Trio des Dänen Thorvald Hansen zu spielen.

In Felix Mendelssohn-Bartholdys „Denn er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen“ waren alle vier „Blas“-Intrumente wieder beieinander, jener geniale doppelchörige A-capella- Motettensatz, der ursprünglich dem preußischen König gewidmet war und später in seinen „Elias“ Eingang fand. Ein Schwenk in unsere Zeit erfolgte mit Phil Collins („Rejoice, ye Pure in Heart“) und sodann erklang Leonard Cohens Ohrwurm „Halleluja“.

Für Abwechslung sorgte ein munterer „Bolero de Concert“ (Louis Lefébure-Wély) bevor Georg Friedrich Händels „Ankunft der Königin von Saba“ (Trompeten, Flügelhorn und Orgel) aus dessen Oratorium „Solomon“ das Konzert feierlich beendete. Dankbar applaudierte das Publikum und freute sich über die Zugabe Heinrich des VIII., „Pastime with good Company“.