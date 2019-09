Musik aus dem Norden in der Malztenne

Die nach einem schwedischen Wassergeist benannte Band Strömkarlen steht seit 14 Jahren für nordischen Folk mit vielfältigen musikalischen Einflüssen und vielschichtigen Arrangements, die stimmungsvollen Solo- und Satzgesang in den Vordergrund stellen.

Wie die Brauerei Clemens Härle mitteilt, treten Strömkarlen am Mittwoch, 2. Oktober, um 20 Uhr in der Malztenne der Brauerei Clemens Härle auf. Der Eintritt kostet zwölf Euro an der Abendkasse, zehn Euro im Vorverkauf im Brauereikontor, ermäßigt zwei Euro weniger für Schüler, Studenten und Härle-Klubber.

Oft mystisch getragen, bisweilen auch rhythmisch treibend, zieht die Musik von Christina Lutter, Caterina Other, Daniel Nikolas Wirtz und Guido Richarts laut Mitteilung den Zuhörer unweigerlich in den Bann und entführt ihn in Klang-Landschaften, immer im Spannungsfeld zwischen teils uralten Musiktraditionen und modernem Songwriting.

Seit Veröffentlichung ihres Albums „Edda Sänger“ widmen sich Strömkarlen auch der Vertonung altisländischer Verse über die Götter und Helden des Nordens, in denen sich auch die Wurzeln unserer eigenen Kultur wieder finden und die schon früher Künstler wie zum Beispiel Richard Wagner und Tolkien inspiriert haben.