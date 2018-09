Museumsverein feiert Jubiläum

Zum Jubiläum „20 Jahre Elektrotechnisches Museum“ öffnet der 2008 gegründete Museumsverein am kommenden Samstag, 29. September, von 13 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 30. September, von 11 bis etwa 18 Uhr, seine Türen. Es gibt einen Garagenverkauf, bei dem Sammler, Raritäten aus dem Museum ergattern können. Auch die die Bewirtung an beiden Tagen ist gesorgt. Für Fragen rund ums kleine Museum stehen an beiden Tagen Mitglieder des Museumsvereins gerne zur Verfügung.