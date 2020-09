Museum im Bock zeigt originale Flurkarten vergangener Jahrhunderte

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Ausstellung „Leutkirch – alles auf einer Karte“ im Museum im Bock. Darin werden laut Pressemitteilung originale Flurkarten aus dem 19. und 20. Jahrhundert ausgestellt und aktuellen Fotos und Karten gegenübergestellt, kommentiert und mit Exponaten ergänzt. Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 27. September. Die Heimatpflege zeigt die Jahresausstellungen nun schwerpunktmäßig im Obergeschoss.

Zum Hintergrund: Im Herbst 1818 brach in Tübingen ein Trupp Feldmesser zu einem langwierigen Unternehmen auf. In mehr als 20-jähriger Arbeit entstand bis 1840 für das gesamte Königreich Württemberg ein detailliertes Kartenwerk, mit dem die Steuer auf Grundbesitz vereinheitlicht, der Grundstücksverkehr erleichtert und die Infrastruktur planbar gemacht werden sollte. Das Land wurde in Planquadrate aufgeteilt und in Kartenblättern des Maßstabs 1:2500 aufgenommen. Die Flurkarten wurden ständig fortgeführt und sind in modernisierter Gestalt bis heute eine wichtige Grundlage für Vermessungsarbeiten. Die Gemarkung der heutigen Großen Kreisstadt Leutkirch wurde ab dem Jahr 1826 vermessen.

Die damals gedruckten Originalkarten bilden die Basis für die Ausstellung im Museum im Bock. Wegen des aufwendigen Drucks wurden die alten Kartenvorlagen händisch aktualisiert. Es wurde in verschiedenen Farben markiert, dazu gezeichnet und auch radiert. Diese Eintragungen geben einen Einblick in die Entwicklung und zeigen laut Mitteilung vieles, was heute verborgen, verändert oder nicht mehr vorhanden ist. Aber sie würden auch einen interessanten Einblick in die Entwicklung von Wohnbau, Gewerbe und Infrastruktur bieten.