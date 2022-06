Museum im Bock zeigt Ausstellung „100 Jahre Schwäbische Zeitung“

Der „Verbo“, der Vorgänger der „Schwäbischen Zeitung“, erschien erstmals am 1. Juli 2022 exakt vor genau hundert Jahren.

Das Museum im Bock in Leutkirch hat aus diesem Anlass eine Ausstellung entwickelt, die Einblicke in das Kapitel der „Schwäbischen Zeitung“ in Leutkirch gibt. Es geht um Geschichte und Geschichten, um Menschen, die Veränderungen der technischen Abläufe und einiges mehr.

Die öffentliche Eröffnung der Ausstellung findet am Freitag, 1. Juli, um 19 Uhr im Museum im Bock statt.