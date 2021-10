Museum im Bock - Kinder im Museum nimmt wieder fahrt auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit Anfang 2018 gibt es im Museum im Bock „Anna und Paul“ – Kinder im Museum. Viermal im Jahr, an Bauernmarkt Samstagen, ist das Museum fest in Kinderhand. Nach Jahreszeiten oder Ausstellung bezogenen Themen, werden die Kinder altersgerecht durch das Museum geführt, dürfen mitmachen und anfassen, Rätsel lösen, Spiele spielen oder auch mal etwas basteln. Für dieses Jahr ist noch eine Veranstaltung geplant. Am 6. November geht es in die neu eingerichtete, historische Druckwerkstatt, in der Kinder von 6 bis 11 Jahren den von Johannes Gutenberg um 1440 in Mainz entwickelte Buchdruck mit beweglichen Lettern kennen lernen und selber Hand anlegen dürfen. Eine Anmeldung auf www.heimatpflege-leutkirch.de ist erforderlich. Dort können Sie sich auch als Erwachsener für eine Führung in der Druckwerkstatt oder für die aktuelle Jahresausstellung anmelden.