Museum im Bock bietet Herbstprogramm

Das Museum im Bock hat wieder geöffnet und lädt mit seiner Sonderausstellung „Leutkirch – Alles auf einer Karte“ zum Besuch ein. Die Ausstellung basiert auf historischen Flurkarten, die ab dem Jahr 1826 aufwendig hergestellt wurden. Diese wurden über die Jahre immer wieder ergänzt, radiert und den Veränderungen der Zeit entsprechend angepasst.

In der Ausstellung sind die originalen Karten aus dem 19. und 20. Jahrhundert ausgestellt und aktuellen Fotos und Karten gegenübergestellt, kommentiert und mit Exponaten ergänzt. Die Eintragungen der Karten geben damit einen spannenden Einblick in die Entwicklung der Stadt und des Umlandes und zeigen so vieles, was heute verborgen, verändert oder nicht mehr vorhanden ist. Ebenso gibt die Ausstellung auch interessante Einblicke in die Entwicklung von Wohnbau, Gewerbe und Infrastruktur. Ein Museumsbesuch mit Führung durch die Ausstellung gibt es am Sonntag, 24. Oktober, um 14 Uhr.

Im Veranstaltungsprogramm der Heimatpflege steht außerdem am Samstag, 23. Oktober, um 15 Uhr eine Führung mit Christian Skrodzki in Bärenweiler an. Bei einem Rundgang durch das ehemalige Senioren- und Pflegeheim bei Kißlegg erhalten die Teilnehmer Einblick in das Anwesen, seine bauliche Beschaffenheit, Historie und Vision. Einblicke in die neu konzipierte Druckwerkstatt des Museums im Bock gibt Roland Hess am Mittwoch, 27. Oktober, um 19.30 Uhr. Im Fokus stehen Historie, Technik, Satz und Druck.

Das Museum im Bock hat mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet, ebenso jeden ersten Samstag im Monat sowie an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 17 Uhr. Im Jahresprogramm des Vereins sind zahlreiche Veranstaltungen geplant, hierzu liegt ein Faltblatt vor Ort aus, ebenso gibt es alle Informationen auf der Homepage www.heimatpflege-leutkirch.de. Für alle Veranstaltungen mit Termin bittet die Heimatpflege um vorherige Anmeldung persönlich im Museum oder über die E-Mail info@heimatpflege-leutkirch.de.