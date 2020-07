Murat Parlak spielt am 13. August in Leutkirch

Der Verein Altstadtsommerfestival ALSO-Leutkirch lädt anlässlich des von ihm organisierten Sommerkulturprogramms zum Sommernachtszauber mit Murat Parlak auf den Marktplatz, teilt der Verein mit. Am Donnerstagabend, 13. August, gastiert der Komponist, Pianist und Sänger Murat Parlak in Leutkirch.

Als Musiker bediene er von Klassik über Jazz und elektronische Musik bis hin zu Rockmusik und Hip-Hop verschiedenen Stile. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Touristinfo Leutkirch für zehn Euro. Da bei schlechter Witterung in die Festhalle ausgewichen werde, gibt es im Vorverkauf nur 100 Karten. Bei guter Witterung kann das Konzert unter freiem Himmel stattfinden. Karten an der Abendkasse gibt es für zwölf Euro. Wegen den aktuellen Corona-Verordnungen werden die Gäste gebeten, ihre Daten wie Name, Anschrift, Telefonnummer und Mailadresse auf die Rückseite der Eintrittskarten oder einem Zettel zu notieren. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.