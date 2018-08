Murat Parlak kommt wieder zum Also

Der bekennende Leutkirch-Fan Murat Parlak gastiert im Rahmen des Leutkircher Altstadt-Sommerfestivals (Also) am Donnerstag, 9. August, auf der Gänsbühlbühne am Leutkircher Marktplatz. Wie die Veranstalter mitteilen, kommt der Pianist, Komponist und Sänger ohne Unterbrechung bereits seit Anbeginn des Also-Festivals mit Freude nach Leutkirch. Der international erfolgreiche Künstler, der schon ein Privatkonzert für den Daila Lama spielen durfte, präsentiert bekannte Funk-, Soul-, Jazz und Pop-Songs von Robbie Williams, Coldplay, Elton John, Billy Joell, Sting, Police, Beatles, Eric Clapton, John Lennon, und vielen mehr. „Parlak begeistert jung und alt mit seiner Kunst“, schreiben die Veranstalter. Seine Konzerte in Leutkirch immer seien so gut wie immer bis fast zum letzten Platz ausgebucht. Diesmal präsentiert er ein Potpourri von Beethoven bis Elton John. Das Konzert findet bei schlechtem oder kühlem Wetter in der Festhalle statt. Karten gibt es im Vorverkauf für neun Euro. An der Abendkasse kosten sie elf Euro.