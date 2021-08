Multitalent Chris Metzger heizt zum Abschluss des Leutkircher Sommerfestivals ein

Da hat das Organisationsteam des Altstadt-Sommerfestivals (Also) um Tezer Leblebici einen guten Griff getan! Chris Metzger (28) von der Höri ist ein echter Einheizer, mit fabelhaft variabler Stimme, Virtuose an den Instrumenten und einem Riesenrepertoire an Gute-Laune-Songs. Dazu ein mediterran warmer Abend, kein Gewitter, Gänsbühl und die Terrasse des Café Bock voll besetzt. Besser geht’s kaum – und Chris hat richtig Bock auf Performance.

Es ist eine wilde Mischung, die Chris Metzger da anrührt – ein „Kessel Buntes“, nur viel farbenfroher. Alleine auf der Bühne, ist er fit in fast allen Stilen, Musikrichtungen. Stimmgeschult kann er wie Elvis Presley, Udo Lindenberg, Bill Ramsey, Louis Armstrong klingen. Manchmal etwas hektisch, so bei „Stand by me“, dem ewigen Sehnsuchtssong.

Chris will voranpreschen, hat Monsterenergie. Andere Künstler wären nach der achtstündigen Autofahrt vom letzten Auftritt in Mönchengladbach erschöpft. Er wirbelt fingerflink auf dem Akkordeon, bläst gleichzeitig in die Trompete. Stimmt „Babitschka“ an, veräppelt ein wenig die austrianischen Musiker („bissl einfältig schaun und immer wieder die Zunge ein wenig raus“). Bringt „What a wonderful world“ mit Gänsehautstimme, gleich darauf „Aber bitte mit Sahne“. Auf die berühmte Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe folgt nahtlos „Hallelujah“ von Leonard Cohen, auf Bob Marley ein „Ave Maria“. Schon schräg, aber für jeden etwas dabei. Songs, Stimme, gute Laune bohren sich durchs Ohr ins Gemüt, stimmen die Menschen im Abendlicht fröhlich.

Natürlich beherrscht Chris auch das eher flache Genre. Balla-Balla-Hits werden in Festzelten gerne gefeiert, auch bei Betriebsfesten, wenn der Chef die Bar freigegeben hat. In Leutkirch begnügt sich Chris Metzger mit dem Kindergarten-kompatiblen „Und dann die Hände hoch. Wir klatschen alle los“ von Geri. Und ja, alle machen fröhlich mit. Tut ja gut, das so anstrengende Erwachsensein für ein paar Momente vergessen zu dürfen.

Auch Andreas Gabalier ist ein Favorit von Chris Metzger. Zu „Hulapalu“ bekommt er eine Duett-Partnerin. Leonie Prinz ist 16 Jahre alt, singt und performt wie eine Große. Viel, viel Beifall. Und ja, um Freddy Quinn zu zitieren: „Junge, komm bald wieder“. Der Partylöwe hat das Also gerockt, könnte es nächsten Sommer wieder tun.