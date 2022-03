Multimedialer Spaziergang in elf Stationen auf die Wilhelmshöhe und zurück

Wie kann die Geschichte von Ostern heute so erzählt werden, dass Kinder sie verstehen? Und wie kann sie erlebbar werden? Diese Fragen haben sich Benjamin Sigg (Pastoralreferent), Petra Wiedemann und Claudia Wahl (Kinder- und Familienzentrum), Dennis Hemer (Jugendreferent) und Jennifer Goldbach (FSJ) gestellt. Und durch Unterstützung des Bündnisses „ Demokratie Leben“ ist nun ein Osterweg, der ab Palmsonntag über elf Stationen von der St. Martinskirche auf die Wilhelmshöhe und wieder zurück führt. An jeder Station wird eine Geschichte vom Esel Elias erzählt, der mit seinem Freund Damir Ostern erlebt.

Leutkircherinnen und Leutkircher haben die Texte gelesen und aufgenommen. Über einen QR-Code können die Geschichten auf jedem Smartphone vor Ort abgerufen werden. Flyer für den Rundweg werden in den Kindergärten und Schulen verteilt und liegen auch in der St. Martinskirche aus. „Wir haben den Esel Elias nach Leutkirch geholt“, sagt Pastoralreferent Benjamin Sigg dazu. „Und wir sind dankbar, dass der Kaufmann-Verlag uns den Osterweg möglich macht.“ Die Geschichten um Ostern, so die Veranstalter, sollen nach draußen getragen werden. So könnten auch jene Familien die Erzählungen um Palmsonntag und Ostern entdecken, die neugierig darauf sind und mehr über diese Feste erfahren wollen. Weitere Informationen gibt es unter www.mutmacher-leutekirche.de sowie www.kifaz-leutekirche.drs.de. Dort wird auch die Ostersuchaktion genauer erklärt, die das Familienzentrum in der Osterwoche anbietet. Hinzu kommen zwei Gottesdienste für Kinder und Familien, in denen der Esel Elias zu Gast ist. Am Palmsonntag, 10.15 Uhr, bei der Kinderkirche im Gemeindehaus; sowie am Ostersonntag, 11 Uhr, beim Familiengottesdienst im Garten des Seniorenzentrums Carl-Joseph.