Herlazhofen (sz) - Die Motorradfreunde Herlazhofen veranstalten am Sonntag, 10. Mai, ihre 30. Motorradsegnung in Herlazhofen. Das Fest beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Auch zur Allgäu-Rundfahrt am Samstag, 9. Mai, um 17 Uhr und zum Vorfest am Abend bei der Herlazhofen-Hütte laden die Motorradfreunde ein. Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.