Motorradfahrer missachtet Vorfahrt

Eine schwer verletzte Person sowie rund 10 000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag gegen 16.45 Uhr an der Einmündung der Landstraße 317 in die Bundesstraße 465. Ein 58-Jähriger bog mit seinem Motorrad von der L 317 in die B 465 ein, missachtete dabei die Vorfahrt einer von rechts herannahenden 47-Jährigen und kollidierte mit deren Fiat.

Der durch den Zusammenstoß schwer verletzte Zweiradfahrer musste von hinzugerufenen Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.