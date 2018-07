Motorradfahrer kommt ums Leben

Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag gegen 12.15 Uhr bei einem Unfall auf der K 8026 ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war der Mann aus dem Schweizer Kanton Aargau von Tautenhofen in Richtung Gebrazhofen unterwegs und wollte im Bereich Hundshöhe einen Traktor mit Anhänger überholen, als der Traktorfahrer nach links abbiegen wollte. Der Motorradfahrer prallte daraufhin gegen den Traktor, stürzte zu Boden und wurde vom Anhänger überrollt. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Straße wurde wegen der Rettungs- und Bergemaßnahmen bis etwa 16 Uhr komplett gesperrt.