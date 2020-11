Motorrad rutscht in Fahrradfahrer

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 14.40 Uhr in der Wurzacher Straße in Leutkirch ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 77- jähriger Fahrradfahrer am Ortsende auf den Radweg linksseitig der L 308 wechseln und übersah dabei einem Motorradfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war. Der 69-jährige Hondafahrer leitete eine Vollbremsung ein, stürzte und rutschte mit seinem Kraftrad gegen den 77-Jährigen. Bei der Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Während der 69-Jährige seine Fahrt fortsetzen konnte, wurde der Fahrradfahrer vorsorglich in eine Klinik eingeliefert.