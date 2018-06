Moritz Moosmayer sprintet in Oberhof auf Platz zwei

Moritz und Philipp Moosmayer von der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch haben erfolgreich am Deutschland-Schülercup teilgenommen.

In Oberhof fanden die ersten beiden Rennen dieser sechsteiligen Serie statt. Beim Sprint über 1200 Meter in klassischer Technik gelang Moritz Moosmayer (im Bild) im Prolog eine positive Überraschung. Nach 2:54 Minuten stürmte er auf den zweiten Platz und ins A-Finale. Hier konnte er nochmals überzeugen und lief nach hartem Kampf auf den Silberplatz in der U15. Philipp Moosmayer qualifizierte sich nach 3:10 Minuten als Achter für das B-Finale der U14. In diesem Finale wurde er durch einen Sturz eines Vordermanns aufgehalten und errang den zwölften Endplatz. Tags darauf ging es bei typischem Oberhofwetter mit Regen und Nebel über fünf Kilometer in freier Technik. Hier zeigten beide wieder sehr gute Leistungen. Moritz Moosmayer (U15) lief nach 14:54 Minuten auf den neunten und Philipp Moosmayer (U14) nach 15:51 Minuten auf den zwölften Platz im Feld der besten deutschen Schülerlangläufer.