Moritz Moosmayer mit guten Ergebnissen beim Deutschlandpokal

In Schonach haben die Deutschen Meisterschaften und der Deutschlandpokal im Skilanglauf stattgefunden. Mit dabei war Langläufer Moritz Moosmayer von der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch in der Altersklasse U16. Auftakt war der K.o.-Sprint in freier Technik auf einer 1100 Meter langen, anspruchsvollen Schleife. Hier lief das junge Leutkircher Talent auf den beachtlichen achten Platz. Tags darauf dann das Rennen über zehn Kilometer in ebenfalls freier Technik. Hier teilte Moritz Moosmayer seine Kräfte sehr gut ein und belegte nach 25:35 Minuten den sechsten Platz. Auf gleicher Strecke, der Weltcupstrecke der Nordischen Kombinierer, ging es in klassischer Technik per Massenstart auf nochmals sehr schwere zehn Kilometer. Auch hier zeigte der Leutkircher, dass er in der deutschen Spitze seiner Altersklasse mitlaufen kann. Als Achter kam er nach 33:01 Minuten ins Ziel.