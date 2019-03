Moritz Moosmayer läuft auf Rang sechs

In Oberhof in Thüringen ist Moritz Moosmayer für die TSG-Skiläuferzunft Leutkirch sehr erfolgreich beim Deutschlandpokal gestartet. Der Allgäuer Langläufer kam bei starker Konkurrenz auf den sechsten Platz.

Am Samstag stand bei sehr windigem Wetter der Sprint in klassischer Technik auf dem Plan. Über 1400 Meter erkämpfte sich der junge Leutkircher in seiner Altersklasse U16 nach 4:00 Minuten den sehr guten sechsten Platz unter den besten deutschen Langläufern seiner Klasse.

Tags darauf ging es in Thüringen bei Regen in freier Technik über die Distanz von 7,5 Kilometern. Auch hier zeigte der TSG-Läufer Moritz Moosmayer als wiederum Sechster nach 24:13 Minuten, dass er zur deutschen Spitze in seiner Sportart gehört.