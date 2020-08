Mopedfahrer bremst und stürzt

Ein jugendlicher Mopedfahrer hat am Montagvormittag in der Unteren Grabenstraße beim Bremsen das Gleichgewicht verloren und ist unsanft abgestiegen. Gegen 9.20 Uhr musste der 17-Jährige laut Polizeibericht wegen eines vor ihm anhaltenden Autos bremsen. Dabei verlor er das Gleichgewicht und fiel um. Folgen waren Schürfwunden und ein Schaden in Höhe von circa 300 Euro. Ein Rettungsdienst musste nicht verständigt werden.