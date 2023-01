Moosmayer mit Mayer im Mixed auf Platz 15

Der Leutkircher Langläufer Philipp Moosmayer ist bei den FISU World Games in Lake Placid zusammen mit Celine Mayer aus Isny, die ebenfalls in Amerika studiert, in der Mixed Team Staffel Germany 2 gestartet. Der Teamwettbewerb stand unter dem Motto der Spiele „How New York does winter“. Der erst kurz vor dem zweiten Halbfinale einsetzende starke Schneefall machte die Spur deutlich langsamer, sodass die beiden Allgäuer trotz eines guten siebten Platzes keine Chance auf das Finale hatten. Am Ende belegten sie den 15. Platz unter 37 gestarteten Teams. Das Team Germany 1, das im ersten Halbfinale startete, wurde im Finale Achter. Am Sonntag verfehlte Philipp im Sprint in der Freien Technik als 34. und zweitschnellster deutscher Starter unter 72 gestarteten Läufern nur knapp die Finalläufe der besten 30 Läufer. Der Leutkircher freut sich jetzt auf spannende Wettkämpfe über zehn Kilometer klassisch mit anschließender Verfolgung über zehn Kilometer in freier Technik, die Staffel und den Massenstart über 30 Kilometer. Alle Wettbewerbe und Zeitpläne können live über FISU.TV gestreamt werden.