Moorhexen spenden an Kindergarten

Zunftmeister Denis Pippirs von der Narrenzunft Moorhexen Herlazhofen e.V. überreicht auch in diesem Jahr wieder die Spende an die Kindergartenleitung des Kath. Kindergartens St. Joseph in Herlazhofen. Am Dienstag, 05.10.2021 durften sich die Kinder über zwei brandneue Bobby-Cars und 200 Euro für weitere Anschaffungen freuen. ,,Sehr gefallen hat uns das Lied, welches uns die Kinder als Dank vorgesungen haben. Zum Schluss möchten wir sagen, dass wir den Kindern viel Spaß mit ihren neuen Fahrzeugen wünschen", sagt Denis Pippirs. Mit einem kräftigen ,,MOOR-HEXA" die Narrenzunft Moorhexen Herlazhofen e.V.