Mögliche Serientäter bei Autoaufbruch erwischt

Zwei Einbrecher sind am frühen Dienstagmorgen kurz vor 3 Uhr in der Wangener Straße von einem Anwohner ertappt worden, als sie sich an seinem Auto zu schaffen machten. Nachdem der Mann die beiden jungen Täter angeschrien hatte, flüchteten sie. Polizeibeamte konnten im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung einen 15-jährigen Tatverdächtigen festnehmen, der mutmaßliches Diebesgut bei sich trug. In der Folge konnten die Ermittler einen 17-Jährigen als Komplize dingfest machen. Die Ermittlungen zur Beteiligung eines 14-Jährigen an der Tat dauern derzeit laut Polizeibericht an. Da die Beamten Teile des mitgeführten Diebesguts bislang nicht zuordnen konnten, werden weitere Geschädigte etwaiger Autoaufbrüche in der vergangenen Nacht im Stadtgebiet gebeten, sich telefonisch unter 07561 / 848 80 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Tatverdächtigen möglicherweise auch unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und Gegenstände entwendet haben könnten. Die Ermittler prüfen derzeit einen Zusammenhang mit Teilen der Aufbruchserie im Stadtgebiet in jüngster Zeit.