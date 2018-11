Moderner Gottesdienst zieht viele Besucher an

Moderne Lobpreis-Musik, eine inspirierende Predigt und viele Besucher – das hat es am Sonntag wieder beim überkonfessionellen „Auftanken“-Gottesdienst der Jordan-Stiftung im Leutkircher Bürgerbahnhof gegeben. Der Saal war mit weit mehr als 130 Menschen aller Altersklassen voll besetzt, heißt es in der Pressemitteilung.

Gleich zu Beginn holte die moderne Lobpreis-Musik der Band um Klaus Ambrosch das Publikum ab. Gespielt wurden Lieder wie „Mutig komm ich vor den Thron“ oder „Ich weiß wer ich bin“, die vom Ohr direkt ins Herz gegangen seien, heißt es. Über sogenannte Gebetskarten brachten viele Besucher ihre persönlichen Anliegen mit einem gemeinsames Gebet vor Gott.

In einer kurzweiligen Predigt mit anschaulichen Beispielen führte Toby Pearman laut Mitteilung anschließend vor Augen, dass „es manchmal länger dauern kann“, jedoch stecke auch „in jeder Verzögerung auch eine gute und sinnvolle Vorbereitung auf das, was kommt“, so Pearman. Bei einem parallelen Kinderprogramm standen Geschichten von Jesus sowie Spiel und Spaß im Mittelpunkt. Der lebendige Gottesdienst wurde mit einem Segen abgeschlossen.