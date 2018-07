Moderne und schwungvolle Titeln in der Pfarrkirche in Friesenhofen

Mit einem stimmungsvollen Programm habe der Jugendchor der SE Alpenblick am vergangenen Sonntag ein Sommerkonzert in der gut besuchten Pfarrkirche in Friesenhofen gegeben, teilt der Jugendchor mit.

Unter dem Titel „Ich will dich rühmen“ boten die dreizehn Mädchen und zwei Jungen ein abwechslungsreiches Programm unter der Leitung von Christian Schmid. Unterstützung erhielten sie von der Sopranistin Raphaela Göppel. Der Jugendchor setzte den Konzerttitel mit modernen und schwungvollen Titeln wie „Salz sein“, „In der Mitte der Nacht“ und „Ich will dich rühmen“ um. Dabei habe der Chor durch einen klaren und weichen Klang und seine deutliche Aussprache bestochen, so der Chor weiter.

Raphaela Göppel setzte das Motto des Abends mit einem klassischen Repertoire um. Die Arien von Händel, Hiller und Rheinberger habe sie mit ihrer warmen und runden Sopranstimme gemeistert. Für Interessierte: Die Chorprobe der SE Alpenblick ist immer Freitags um 19.20 Uhr im Pfarrhaus Wuchzenhofen.