Moderne Kunst im Besitz der Stadt Leutkirch

Der Galeriekreis hat die Ankäufe moderner Kunst zu einer Ausstellung in der Galerie im Kornhaus zusammengestellt. Diese Ausstellung kann nun auch parallel zu der laufenden Ausstellung „seltsam bekannt“ in der Galerie im Torhaus besichtigt werden.

Die Präsentation von Malerei, Fotografie und Kleinskulpturen bietet einen Blick in das Schaffen bedeutender Künstler und Künstlerinnen aus dem süddeutschen Raum und spiegelt auch in gewisser Weise das Kunstverständnis des Galeriekreises Leutkirch wider. Zu sehen sind 37 Arbeiten von 31 Künstlern und Künstlerinnen, darunter bekannte Namen, wie Martina Geist, Sabine Tress, Isa Dahl, Samuel Zuder und N.J. Bergold. Von dem kürzlich verstorbenen Viktor Ebenhoch ist ebenfalls ein Bild ausgestellt. Auch werden Erinnerung an herausragende Ausstellungen, wie „Pekerun – Ort hinter den Felsen“ mit Mahmut Celayir oder die Skulpturenwege von 2016 und 2022 wach.

Die Ausstellung kann bis 15. Februar zu den Öffnungszeiten der Bibliothek besichtigt werden und am Mittwoch, 16. Januar, findet um 18 Uhr im Rahmen von „Eine Stunde Kunst“ die Vorstellung der Werke und ein Gespräch über die Werkauswahl statt.