Modellbahnfreunde veranstalten Börse

Die Modellbahnfreunde Leutkirch bieten am Samstag, 5. Januar, in der Dorfhalle Urlau wieder eine Modellbahn und Modellauto Börse an. Interessierte haben von 10 bis 15 Uhr wieder die Gelegenheit Modelleisenbahnen, Modellautos oder anderes Spielzeug zu erwerben. Außerdem können private Modelle geschätzt werden, so die Mitteilung. Ein Händler bietet auch Beleuchtungen für die Miniaturfahrzeuge an. Die Tische sind alle vergeben. Auf die Besucher wartet laut Ankündigung ein umfangreiches Angebot mit allen Spurweiten. Foto: Modellbahnfreunde Leutkirch