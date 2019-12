Modellbahnfreunde präsentieren Anlagen

Die Modellbahnfreunde Leutkirch laden zum 30-jährigen Bestehen am 14./15. Dezember, zu einer großen Jubiläumsausstellung in die Festhalle Leutkirch ein.

Es werden viele Modelleisenbahner und solche, die Freude an der Modelleisenbahn und Modellbau haben, erwartet. Eingeladen sind befreundete Clubs und Einzelpersonen mit zum Teil preisgekrönten Anlagen. Es werden tolle Anlagen von Spur Z bis Spur 1 gezeigt, teils vorbildgetreu oder nach Fantasie gebaut, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Die Jüngeren können selbst mit der Gummibärchen-Eisenbahn in Spur 1 fahren oder beim Kinderbasteln ein selbstgebautes Häuschen mitnehmen. Ein besonderer Hingucker wird eine große Lego-Eisenbahnanlage sein, heißt es weiter.

In diesem Jahr würden auch mehrere Neuanlagen in Leutkirch präsentiert, heißt es weiter. In der seltenen Größe Spur 1F werde zum Beispiel der Abbau und Transport von Torf gezeigt. Aus Bonn kommt eine Winteranlage mit Schifahrern, Schneeraupen und Seilbahn Zum ersten Mal wird in Leutkirch auch eine Anlage nach dem Motiv der Rhätischen Bahn in H0m der Modellbau-Familie Samper aus Schongau gezeigt.

Die Modellbahnfreunde selbst präsentieren ihre zwei großen Club-Anlagen in 2L und 3L H0, mit denen sie schon auf mehreren Messen präsent waren. Mitglieder werden auch Clubanlagen in Spur N und Z vorführen, schreibt der Verein.

Die Ausstellung ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag 10.30 bis 17 Uhr geöffnet. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt, ab 13 Jahren kostet der Eintritt zwei Euro, Erwachsene zahlen fünf Euro Eintritt.