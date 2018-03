Mode und Spielzeug für den kleinen Geldbeutel

Mit dem Beginn der Vergabe von Kundennummern ab dem 5. Februar ist der Startschuss zum Kinder- und Teeniekleiderbasar in Leutkirch am 2. und 3. März gefallen. In der Leutkircher Festhalle werden die Waren am Freitag, 2. März, von 10 bis 15 Uhr angenommen, der Verkauf ist am Samstag, 3. März, von 9 bis 12.30 Uhr.

Angeboten werden laut Pressemitteilung gut erhaltene Artikel für Kinder, Umstandsmode, Kinderwagen und Spielwaren aller Art. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, findet sich ein großes Teenie-Angebot. Hierfür sollte allerdings nur modische und aktuelle Saisonkleidung zum Verkauf angeboten werden, die Teenies und Jugendliche im Alter von 16 bis 22 Jahren tragen würden. Aus Platzgründen können maximal 50 Teile pro Anbieter angenommen werden, darunter nur fünf Paar gut gepflegte Schuhe. Jedes Teil muss mit gut haftenden Etiketten ausgezeichnet sein – ohne Nadeln oder Klammern. Die benötigten Warenlisten können im Internet unter www.kinderkleiderbazar-ltk.npage.de heruntergeladen werden.

Die zum Verkauf benötigten Kundennummern – aus organisatorischen Gründen sind diese auf 400 begrenzt – werden jeweils von 8 bis 20 Uhr vergeben unter Telefon 07561 / 985599, 07561 / 9153353, 07561 / 912376 und unter 07561 / 3215. Mit der Auszahlung und der Rückgabe von nicht verkauften Artikeln endet am Samstagabend von 18 bis 19 Uhr der Basar. Für jeden abgegebenen Artikel werden fünf Cent Unkostenbeitrag der Aktion erhoben. Zehn Prozent vom Verkaufserlös werden einbehalten. Der Betrag soll karitativen Einrichtungen mit Kindern hier im Umkreis zufließen.

Die Veranstalter bitten um Verständnis, dass der Einlass in die Verkaufsräume mit Kinderwagen nicht gestattet ist und für die zum Verkauf übernommenen Waren keinerlei Haftung übernommen werden kann. Während des Verkaufs am Samstagvormittag wird der Schulförderverein der Gemeinschaftsschule am Adenauerplatz Kaffee und Kuchen anbieten. Aufgrund mangelnder Nachfrage kann keine Kinderbetreuung angeboten werden.