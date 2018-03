Mobilität ist dieses Jahr der Schwerpunkt

Bei der Hauptversammlung des Energiebündnis Leutkirch hat es einen Rückblick auf viele Aktionen im vergangenen Jahr gegeben. Demnach konnte über die Wintermonate eine Wärmebildkamera ausgeliehen werden, um Wärmeverluste sichtbar zu machen, was rege in Anspruch genommen wurde.

Wie das Energiebündnis berichtet, ist 2017 zum ersten Mal ein Handwerkertag zu den Themen Luftdichtigkeit und hydraulischer Abgleich und ein Energieeffizienztisch Landwirtschaft durchgeführt worden. Als größte Aktion des Energiebündnisses wurde im April die Energiemesse „Energiefrühling“, die im zweijährigen Turnus abgehalten wird, zu großer Zufriedenheit veranstaltet. Für den nächsten Energiefrühling 2019 muss noch ein passender Referent für die Auftaktveranstaltung gefunden werden.

Mehrere Veranstaltungen wurden in Kooperation mit dem Energiebündnis Bad Wurzach durchgeführt. Diese soll auch weiter vertieft werden. In den sehr gut besuchten Podiumsdiskussionen zur Bundestagswahl im Bocksaal in Leutkirch und in Bad Waldsee im August wurde speziell auf die Themen Energie, Klima, Umweltschutz und Landwirtschaft eingegangen. Zur Entscheidungshilfe bei der Heizungswahl fand im November wieder ein „Tag der Heizung“ statt. Nach den üblichen Regularien wurde das geplante Arbeitsprogramm 2018 vorgestellt. Ein weiterer Energieeffizienztisch Landwirtschaft wurde im Februar schon mit großer Resonanz durchgeführt.

Geplant sind weitere Info-Veranstaltungen zu den Themen Photovoltaik, Speichertechnik, effiziente Wärmedämmung sowie eine Exkursion nach Kempten (Müllverbrennung und Wasserkraftwerk). Der Schwerpunkt wird dieses Jahr auf die Mobilität gesetzt. Zusammen mit dem Autohaus Sirch soll Carsharing in Leutkirch angeboten werden.

Am 22. September wird in der Innenstadt von Leutkirch ein Mobilitäts-Tag veranstaltet. Neben einem großen Rahmenprogramm, das verschiedene Möglichkeiten der Mobilität aufzeigen soll, werden rund 25 verschiedene Elektro-Fahrzeuge hier einen Stopp von dem Beginn der „Wave-Tour 2018“einlegen. Das Resümee des Abends war: „Es gibt noch viel zu tun zur Energiewende, packen wir’s an.“