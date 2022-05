Mittelleitplanke gestreift

Weil ihm eigenen Angaben zufolge während der Fahrt auf der A 96 eine Flasche in den Fußraum gefallen ist, verlor ein 49-jähriger Fiat-Lenker am Samstag kurz nach 17 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Polizei prallte der Mann daraufhin zwischen den Anschlussstelle Leutkirch-West und Aichstetten in die Mittelleitplanke und streifte diese auf mehreren Metern Länge. An seinem Fiat entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro, an der Schutzplanke von rund 1.000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.