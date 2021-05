Mitmachaktionen für Kinder und deren Eltern

Anlässlich des Internationalen Tags der Familie am Samstag, 15. Mai, lädt das Familienbündnis Leutkirch von 9 bis 12 Uhr zu verschiedenen Aktionen auf den Gänsbühl ein. Mitglieder des Familienbündnisses Leutkirch haben sich Aktionen für diesen Tag überlegt, wie es in der Ankündigung heißt.

So findet am kürzlich eröffneten Spieloasen- und Erlebnisweg eine Schnitzeljagd statt. Dazu müssen die Teilnehmer die jeweilige Spieloase anhand eines Fotos finden und sich dort jeweils einen Stempel abholen. Hier bestehe die Möglichkeit, sich als Familie aus einem Haushalt auf den Weg zu machen – oder aber auch als Einzelperson. Wenn alle Stationen abgestempelt wurden, winken kleine Preise.

Für die Erwachsenen wird auf dem Gänsbühl eine „Bodenzeitung“ zum Thema „Was verbinden Familien vor Ort aktuell mit Zusammenhalt? Welche Wünsche haben Familien an den Zusammenhalt von morgen?“ präsentiert. Für den Halbjahreskalender „Familie & Leben“ wird noch ein neues Titelbild gesucht. Hierzu wurde eine Malaktion gestartet. Die eingegangenen Kunstwerke werden abfotografiert, sodass die Bilder auch wieder abgeholt werden können. Jede Einsendung wird mit einem kleinen Dankeschön gewürdigt.

Weiterhin besteht laut Pressemitteilung die Möglichkeit, Kontakt zu den einzelnen Bündnispartnern zu bekommen. Mit dabei sind in diesem Jahr das katholische Kinder- und Familienzentrum St. Vincenz, der Verein Frauen und Kinder in Not, die Leutkircher Kinderbuchautorin Katja Siwik mit „Mathilda im Dinoland“, das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und die Ma-Gi-Ta. Kinderhilfe Leutkirch.

Gefördert wird die Veranstaltung vom Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend sowie von den „Lokalen Bündnisse für Familie“.