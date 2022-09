Mitmach-Seminar „Gärten bienenfreundlich gestalten“

Stadt Leutkirch bietet Mitmach-Seminar zum Thema „Gärten bienenfreundlich gestalten“ an. Beim zweitägigen Seminar dreht sich alles rund um das Thema „Bienen“. Am Freitagabend, 30. September, um 19 Uhr, beginnt die Veranstaltung im Leutkircher Rathaus. Am darauffolgenden Tag geht es raus auf die Wiesen.Naturgärtner Felix Schmitt gibt Tipps zum Bienenschutz, die am Folgetag sogleich gemeinsam auf einer Wiese in Leutkirch praktisch umgesetzt werden.

Die Teilnahme ist kostenlos, um eine Anmeldung zu einem oder beiden Teilen des Seminars über nachhaltigkeit.hautnah@leutkirch.de oder telefonisch unter 07561/ 87-154 wird gebeten.