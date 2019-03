Bei der Mitgliederversammlung der Lebenshilfe Württembergisches Allgäu stellte die Vorsitzende Maria-Anna Leuthner den Rechenschaftsbericht vor. Neben den 45 Terminen mit wichtigen Kooperationspartnern gab es im Rückblick zwei bedeutende Programmpunkte: das 50. Jubiläum mit dreistündigem Festprogramm im April vergangenen Jahres und die zeitaufwendigen Arbeiten zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung. Die Vorsitzende appellierte an die Mitglieder, mit Daten verantwortungsvoll umzugehen. Das Bundesteilhabegesetz (BTGH), das am 1. Januar 2020 in Kraft treten wird, regelt die Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft neu. Nach einem Antrag bei einem Rehaträger (Krankenkasse oder Eingliederungshilfe) und einem Verfahren zur Bedarfsermittlung werden sämtliche Leistungen, die eine Person mit Behinderung braucht, überprüft. Merkblätter und eine Checkliste können bei Stefanie Lechner unter Telefon 07563 / 91307341 angefordert werden. Zudem wurden die Angebote der Lebenshilfe vorgestellt, die für alle Mitglieder der Regionalgruppen offenstehen: Ferien- und Reitfreizeiten, Kinder- und Jugendclub, Club für junge Erwachsene und Kreistänze. Anmeldungen dazu sind über die oben genannte Telefonnummer oder über die Internetseite möglich. Nach dem Kassenbericht von Kassiererin Celesta Wissing wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet. Anschließend wurden 27 Mitglieder für ihre mehr als 20-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die Lebenshilfe sucht weiterhin ehrenamtliche und bürgerschaftlich Tätige, die die Gruppenleitungen der Regionalgruppen entlasten und eigenverantwortlich die Leitung der Clubangebote und Ferienfreizeiten durchführen. Kontakt unter Telefon 07563 / 91307341.