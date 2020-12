Mitarbeiterinnen und Patienten der Leutkircher Zahnarztpraxis Dorsch spenden

Die Mitarbeiterinnen der zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis Dres. Bärbel und Christoph Dorsch haben in diesem Jahr zugunsten einer Spende an den Verein Rett-Syndrom-Deutschland auf ihr Weihnachtsgeschenk verzichtet. Um dieses Engagement zu unterstützen, stockten die Praxisinhaber laut Mitteilung diese Spende auf 1000 Euro auf und überwiesen den Betrag. Durch Altgoldspenden der Patienten der Praxis Dorsch konnten darüber hinaus die „Stiftung Heimat geben“ von Pater Alfred Tönnis, die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DgzRS), die Zoologische Gesellschaft Frankfurt, die Kirchengemeinde St. Martin für Projekte in Leutkirch, das Kinderfest und die Sternsinger-Aktion unterstützt werden.