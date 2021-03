Leutkircher Myonic-Mitarbeiter legen die Arbeit nieder

Um den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlung zu erhöhen, haben am Dienstag mehr als 150 Kolleginnen und Kollegen der Unternehmen Myonic in Leutkirch und ST Extruded Products Germany (Step-G) in Vogt die Arbeit niedergelegt, heißt es in einer Pressemitteilung der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben und Singen.

Angemessene Entlohnung

Joachim Neubauer, Betriebsratsvorsitzender von der Myonic GmbH in Leutkirch, wird mit den Worten zitiert: „Das Vorgehen von Südwestmetall enttäuscht mich. Es kann nicht sein, dass die Arbeitgeber die aktuelle Situation ausnutzen wollen, um aktuelle Tarifstandards zu verschlechtern. Bei Myonic haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jeden Tag ihr Bestes gegeben, damit unser Betrieb auch während Corona weiter funktioniert. Ist es dann zu viel verlangt, wenn wir Anerkennung in Form einer angemessenen Entgelterhöhung sowie sichere Jobs verlangen? Ich denke nicht.“

Mit mehr als 7550 Warnstreikbeteiligten in der Metall- und Elektroindustrie habe die IG Metall in der Region bereits in der vergangenen Woche ein Signal an die Arbeitgeber in der laufenden Tarifauseinandersetzung gesetzt.

Zeichen an den Verhandlungstisch geschickt

Helene Sommer, Erste Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben und Singen habe sich zufrieden über die erste Warnstreikwoche gezeigt: „Mit erfolgreichen Aktionen haben wir in unserer Region deutliche Zeichen an den Verhandlungstisch geschickt. Bis ein Ergebnis da ist, werden wir den Druck kontinuierlich erhöhen.“

Die IG Metall fordere in der laufenden Tarifrunde für Betriebe, in denen Beschäftigungsabbau droht, die Möglichkeit zu schaffen, die Wochenarbeitszeit mit einem Teillohnausgleich zu verkürzen, um Kündigungen zu verhindern. Zudem sollen mit so genannten Zukunftstarifverträgen auf betrieblicher Ebene Vereinbarungen zu Investitionen, Qualifizierung sowie Standort- und Beschäftigungssicherung getroffen werden können. Monetär fordere die IG Metall vier Prozent mehr Entgelt auf eine Laufzeit von zwölf Monaten. Teile dieser Entgelterhöhung sollen allerdings auch zur Beschäftigungssicherung verwendet werden können.