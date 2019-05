Mitarbeiter der Stadtverwaltung Leutkirch feiern Dienstjubiläum

Jüngst haben zwei Mitarbeiter der Stadt Leutkirch ihr 25-jähriges Dienstjubiläum begangen. Laut Pressebericht dankte Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle (im Bild Zweiter von rechts) Lydia Blüm und Ruppert Lemcke (Mitte) für ihre langjährige, zuverlässige und engagierte Arbeit. Die Fachbereichsleiter Martin Waizenegger (l.) und Roland Wagner (r.) schlossen sich den Glückwünschen an. Lemcke absolvierte im Jahr 1994 sein Studium der Architektur an der Hochschule in Heidelberg, kam im selben Jahr zur Stadt Leutkirch und ist seither für den Fachbereich Hochbau tätig. Blüm arbeitete zunächst als Raumpflegerin in der Grundschule Reichenhofen, bevor sie 1999 zwei zusätzliche Stellen als Raumpflegerin übernahm, unter anderem im Leutkircher Feuerwehrhaus.