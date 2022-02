Mit Skiern auf den kleinen Raben von Taspegn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum zweiten Mal in diesem Jahr ging es am Sonntag, 13. Februar, beim DAV Leutkirch mit Tourenführer Wolfgang Wellinghausen-Striebel auf Skitour. Bei Kaiserwetter und traumhaften Schneeverhältnissen stieg die Gruppe auf den Südgipfel des Curvér Pintg da Taspegn (2744 m) oberhalb von Tiefencastel in Graubünden.

Die korrekte Aussprache des rätoromanischen Namens ist nicht ganz einfach, heißt aber nichts anderes als „Kleiner Rabe von Taspegn“. Ein auch geologisch und historisch interessantes Ziel, denn im Gebiet der Alp Taspegn wurde vom 15. bis Ende des 19. Jahrhunderts Silber- und Bleierz-Bergbau betrieben.

Dieser Gipfel mit umwerfender Rundsicht in traumhafter Landschaft forderte den Skitourengehern einiges ab. Circa 1700 Höhenmeter im Aufstieg und ebenso in der Abfahrt bei einer Gesamtstrecke von etwa 18 Kilometern waren die Anstrengung jedoch wert.

Die nächste Ski-Hochtour mit Tourenleiter Wolfgang Wellinghausen-Striebel findet am 5. und 6. März statt, Ziel sind das Flüela Wisshorn (3085 m) und das Älplihorn (3006 m). Weitere Infos und Anmeldung auf der Homepage unter www.alpenverein-leutkirch.de unter „Programm“.