Mit Sicherheit auf dem Montainbike durch den Parcours

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 7. Mai 2022 trafen sich zwölf motivierte Mountainbiker auf der Leutkircher Wilhelmshöhe, um ihre persönliche Fahrtechnik auf dem Rad zu verbessern. Die Kursinhalte umfassten vier Themenblöcke: Gleichgewicht, Bremsen, Kurven und Hindernisse. Neben einer guten Balance auf dem Rad waren ein effektives Bremsen, um Material und Umwelt zu schonen, enge und schnelle Kurven sicher fahren zu können und schließlich auch das Überwinden von Hindernissen wichtige Elemente in dem Kurs.

Geübt wurde in verschiedenen Parcours und Spielen sowohl in der Gruppe als auch einzeln. Es wurden zwar an diesem Tag nicht viele Kilometer und Höhenmeter geleistet, dennoch war es anstrengend, da in mehreren Durchgängen immer wieder beschleunigt, gebremst und gehüpft wurde, und Körperspannung gefragt war. Mit diesem intensiven Training auf dem Bike können nun die Teilnehmer mit mehr Kontrolle und Genuss in die Rad-Saison starten. Geleitet wurde der Kurs von Ulli Oelhaf und Sebastian Hösch. Als nächste Veranstaltung bieten die Mountainbiker vom 27. bis 28. August eine Mountainbike-Tour in der Bernina an. Anmeldung und alle Infos auf www.alpenverein-leutkirch.de unter „Programm“.