Mit Rauschbrillen über Hindernisse

Vor einer Gruppe von Schülern liegen drei Brillen. Keine gewöhnlichen Brillen, erklärt einer der Polizisten vom Arbeitskreis Verkehrssicherheit des Landkreises am Donnerstag. Die Exemplare sind sogenannte Rauschbrillen. Damit sollen die Schüler im Rahmen einer Verkehrssicherheitswoche an der Leutkircher Geschwister-Scholl-Schule erfahren, wie es ist, unter Einfluss von Drogen und Alkohol unterwegs zu sein.

Die Aufgabe für die Schüler an dieser Station: Mit einer der Simulationsbrillen einen Parcours bewältigen. Langsam und etwas wackelig auf den Beinen beginnt der erste Jugendliche. Trotz aller Vorsicht scheitert er direkt am ersten Hindernis-Baustein. „Das ist voll schwer“, sagt er. Nur mit Mühe bewältigt er anschließend den restlichen Parcours.

Reaktionszeit wird gemessen

An einer anderen Station in der Aula der Geschwister-Scholl-Schule hat die Verkehrswacht ein Computer-Simulationsprogramm aufgebaut. Auf dem Monitor wird eine Autofahrt nachgeahmt. Plötzlich taucht eine Person oder ein Fahrzeug auf der Straße auf. Nun gilt es, so schnell wie möglich auf eine Bremse zu treten. Dabei wird die Reaktionszeit der Schüler gemessen. „Man sieht auf jeden Fall, dass man langsamer fahren sollte“, sagt einer der Teilnehmer über den Versuch.

Vorträge der Polizisten, Schautafeln etwa zu schweren Unfällen sowie Zeit für Fragen der Schüler runden das Angebot bei der Verkehrssicherheitswoche ab. Im Mittelpunkt stehen vier Themen: Geschwindigkeit, Handy, Alkohol und Drogen.

Jedes Jahr, manchmal auch alle zwei Jahre, sind die Mitarbeiter der Arbeitskreises zu Gast an der Geschwister-Scholl-Schule. „Wenn nur bei einem Teil der Schüler das Bewusstsein geschärft wird, dass Sicherheit beim Autofahren vorgeht, dann ist das schon eine ganz ganz gute Sache“, sagt Schulleiterin Beate Zabler. Rund 500 Jugendliche ab 16Jahren nehmen am Programm der Polizisten teil. „Wir sind froh, an Schulen zu sein. Hier kann man uns nicht ausweichen. Manche müssen eben zu ihrem Glück gezwungen werden“, sagt Kriminaloberrat Michael Schrimpf lächelnd.

„Weil’s immer besser schmeckt“

Sein Kollege Peter Härle befindet sich derweil mit Schülern in einem Klassenzimmer. Das Thema Alkohol wird dort unter anderem behandelt. „Warum glaubt ihr, steigt die Zahl an Alkoholikern?“ lautet eine Frage an die Schüler. „Weil’s immer besser schmeckt“, entgegnet ein Jugendlicher. Das war nicht ganz die Antwort, die der Polizist hören wollte. „Eher weil’s immer billiger wird“, so Härle.

Einen Schwerpunkt legen die Polizisten in der Woche zudem auf mögliche Ablenkungen während der Fahrt. Das Handy wird dabei an erster Stelle genannt. Gefährdet seien dabei aber nicht nur Fahranfänger, betont Michael Schrimpf. Vor allem Mütter zwischen 25 und 45 Jahren würden die Ordnungshüter häufig mit einem Smartphone am Steuer beobachten. Dabei sei es wichtig, dass die Eltern in dieser Hinsicht Vorbilder sind.

Eine betroffene Miene zeigt sich bei den Schülern, als einer der Polizisten von seiner „allerschlimmsten Aufgabe“ erzählt: Eltern zu berichten, dass ihr Kind bei einem Verkehrsunfall verunglückt ist. „Das ist dann immer nicht so einfach zu verarbeiten.“ Verständnis macht sich in den Gesichtern der Jugendlichen. nicht nur in dieser Hinsicht, breit.